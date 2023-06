Previsão do tempo em Sete Lagoas: Possibilidade de chuvas, mas o sol persiste no fim de semana

Sete Lagoas terá um fim de semana de variações climáticas, com períodos de chuva e sol. No sábado, espera-se sol com muitas nuvens durante o dia e possibilidade de chuva a qualquer hora. As temperaturas ficarão entre 16°C e 24°C. Já no domingo, haverá sol com muitas nuvens pela manhã, seguido por pancadas de chuva à tarde, com melhora durante a noite. As temperaturas variarão de 13°C a 26°C. Os moradores devem ficar atentos às mudanças no tempo.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

O fim de semana em Sete Lagoas promete ser marcado por variações climáticas. No sábado, dia 17, o sol estará presente, porém acompanhado por muitas nuvens ao longo do dia. Haverá períodos nublado, com chances de chuva a qualquer hora. As temperaturas mínima e máxima serão de 16°C e 24°C, respectivamente. A previsão indica a possibilidade de precipitação de 7mm, com ventos provenientes do SSE a uma velocidade de 8km/h. A umidade mínima será de 46%, enquanto a máxima atingirá 86%.

Já no domingo, dia 18, a temperatura mínima será um pouco mais baixa, registrando 13°C, enquanto a máxima alcançará 26°C. A previsão aponta chuva de 5mm, com chances de 60%. Os ventos soprarão do leste a uma velocidade de 12km/h. A umidade mínima será de 50%, atingindo o valor máximo de 97%. Durante a manhã, haverá sol com muitas nuvens, e à tarde são esperadas pancadas de chuva. Entretanto, à noite, a chuva deve cessar.

Da redação com INMET