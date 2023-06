Tempo em Sete Lagoas: Temperaturas entre 13°C e 26°C e nenhuma previsão de chuva para esta segunda

Previsão do tempo para hoje em Sete Lagoas, segunda-feira: sol com algumas nuvens. A temperatura mínima será de 13°C, enquanto a máxima chegará a 26°C. Não há previsão de chuva para o dia de hoje.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

Segundo as informações meteorológicas, o clima em Sete Lagoas hoje será predominantemente ensolarado, com a presença de algumas nuvens. Os termômetros indicam que a temperatura mínima registrada será de 13°C, e a máxima atingirá os 26°C ao longo do dia. Não são esperadas chuvas, uma vez que a probabilidade de precipitação é de 0%.

Os ventos predominantes soprarão do leste, com uma velocidade estimada em 16km/h. Quanto à umidade do ar, espera-se que atinja uma mínima de 42% e uma máxima de 95%.

Da redação