Feiras do Verde Vale e Barreiro são inauguradas pela Prefeitura com grande sucesso

O Projeto Feiras Livres 2023 da Prefeitura de Sete Lagoas ganhou força no último fim de semana. Foram inauguradas as feiras do bairro Verde Vale e do distrito do Barreiro com muitas atrações, animação e a participação expressiva das comunidades. Os atrativos se juntam a um conjunto de feiras que, tradicionalmente, animam regiões estratégicas da cidade.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Todo sábado à noite a feira no Verde Vale será na rua Rua Inah Louzada Marotta. No Barreiro, a Praça Central do Brasil/Praça do Milito recebe barracas e público todo domingo a partir das 7 horas da manhã. “São duas feiras que começaram com sucesso total. Oportunidades de entretenimento para fortalecer as amizades, levar mais alegrias a estas regiões e mais emprego e renda para nossa gente”, comentou o prefeito Duílio de Castro, que visitou a feira do Barreiro acompanhado do vereador Ismael Soares, parceiro nesta realização.

As duas feiras ocupam pontos estratégicos onde os frequentadores chegam com facilidade e os espaços comportam barracas e oferecem conforto e segurança para o fluxo de pessoas. “Agradeço ao prefeito Duílio por sua gestão atender demandas de todos os setores, Sete Lagoas não para. O Barreiro está ganhando muito com esta gestão séria. Esta feira ficou maravilhosa para a reunião do público de diversas idades e ainda gerando renda para 11 famílias que estão trabalhando com bebidas, comidas, brinquedos e artesanato”, disse Ismael Soares.

O movimento intenso prova que a estratégia da Prefeitura deu certo. Além de opções de lazer, as feiras funcionam como um forte impulso tanto para o comércio que funciona em sua estrutura quanto em seu entorno. “Feiras lindas que animam e valorizam suas regiões. O dinheiro circula entre os comerciantes locais formando um ciclo virtuoso que fortalece os pequenos produtores. Parabéns ao prefeito e às comunidades envolvidas”, destacou o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Edmundo Diniz.

Distante da região central, o Barreiro ganhou um atrativo que vai garantir um movimento dominical forte no distrito. A feira também diverte moradores de localidades próximas. “Muitos moradores não tinham condições de ir em feiras tradicionais como Boa Vista e Nova Cidade pela dificuldade de deslocamento. Agora a realidade é outra não só para o Barreiro, mas também para comunidades como Lontrinha, Lontra e Pousada do Sol. Foi um fim de semana de festa com a inauguração destas duas feiras”, avaliou o assessor de coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur) e presidente da Comissão Permanente de Feiras, Cristiano Morais.

Projeto Feiras Livres 2023

Além de revitalizar e ampliar algumas feiras, o projeto contempla ainda a reabertura de feiras que deixaram de funcionar durante a pandemia, como as feiras do Montreal, Barreiro, Jardim Arizona e N.S. do Carmo, além da criação das novas feiras dos bairros Verde Vale, Santa Rosa e Cercadinho (Panorama). "Hoje temos um déficit de espaços em relação aos interessados. Então, daremos prioridade a essa fila de espera e, a partir daí, novos interessados poderão entrar nesta fila à medida em que formos ampliando, reativando e criando as feiras", explica Cristiano Morais. Interessados devem procurar a Semadetur pelo (31) 3776-9343.

SERVIÇO

Feira do Verde Vale

Sábados, de 19h às 23h

Rua Inah Louzada Marotta, em frente ao nº 361

Atrações: o melhor da gastronomia local, apresentação de dança (Jazz), música boa e gente bonita

Parceria: Associação dos Moradores do Verde Vale

Feira do Barreiro

Domingos, de 7h às 14h

Praça Central do Brasil/Praça do Milito

Atrações: o melhor da gastronomia do bairro, artesanato, hortifrutigranjeiros de qualidade e show com a dupla Denis & Alessandro

Parceria: vereador Ismael Soares

Com Prefeitura de Sete Lagoas