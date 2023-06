Tempo em Sete Lagoas: Sol, nuvens e temperaturas entre 12°C e 26°C

Previsão do tempo para Sete Lagoas: Sol com algumas nuvens e temperaturas entre 12°C e 26°C. Não há previsão de chuva, com umidade do ar variando entre 38% e 96%. O vento sopra do leste a uma velocidade de 15km/h.

Foto: Vinícius Oliveira/SeteLagoas.com.br

Sete Lagoas, poderá desfrutar de um dia ensolarado, com a presença de algumas nuvens no céu. As temperaturas ficarão amenas, com uma mínima de 12°C e uma máxima de 26°C, proporcionando um clima agradável para a região.

Em relação às condições de precipitação, não há expectativa de chuva para hoje, permitindo que os moradores e visitantes desfrutem de atividades ao ar livre sem preocupações com o clima. O céu permanecerá predominantemente aberto, oferecendo um cenário propício para aproveitar o dia.

Quanto à umidade do ar, os índices variam entre 38% e 96%, indicando uma variação significativa ao longo do dia. É importante ressaltar a importância da hidratação adequada, especialmente durante os períodos de maior umidade, para garantir o bem-estar e a saúde dos indivíduos.

O vento soprará do leste com uma velocidade moderada de 15km/h, contribuindo para a sensação de conforto térmico na região.

Da redação