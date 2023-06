Codesel divulga inscrições deferidas e indeferidas em seu processo seletivo para sete cargos

A Companhia Municipal de Desenvolvimento (Codesel) divulgou no Diário Oficial do Município desta segunda-feira, 19 de junho, a relação de inscrições deferidas e indeferidas do processo seletivo para contratação em sete cargos. O certame é regulamentado pelo Edital nº 02/2023 e tem o objetivo de ampliar as equipes de capina, jardinagem e limpeza de ruas e demais espaços públicos da cidade.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Além da contratação, também será formado cadastro de reserva nas seguintes funções: Auxiliar de Jardinagem, Auxiliar de Técnico de Segurança do Trabalho, Capinador, Operador de Roçadeira, Operador de Trator Agrícola, Servente e Técnico de Segurança do Trabalho.

A seleção é realizada em duas etapas. A primeira está sendo pela avaliação curricular e a segunda será por teste prático. Quem teve a inscrição indeferida pode apresentar recurso até esta quarta-feira, 21 de junho, no formulário disponível no link. A previsão é que o processo seja homologado no dia 10 de julho. Os salários variam de R$ 1.357,03 a R$ 3.337,99. A carga horária geral é de 44 horas semanais.

Com Prefeitura de Sete Lagoas