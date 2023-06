Mutirão da Prefeitura de Sete Lagoas chega aos bairros Brasília, Anchieta e Brejão

Depois de retirar toneladas de entulho e inservíveis das regiões dos bairros Alvorada, Cidade de Deus e Itapuã I e II, o mutirão de limpeza da Prefeitura de Sete Lagoas chega, do dia 26 ao dia 30 de junho, aos bairros Brasília, Anchieta e Brejão. As equipes coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde totalizam aproximadamente 120 servidores que atuam em residências, comércios, lotes e áreas públicas. Também fazem parte deste trabalho que dá resultados positivos a Secretaria Municipal de Obras e a Codesel.

Mutirão recolheu toneladas nos bairros Itapuã I e II no mês passado

Caminhonetes, caminhões e máquinas pesadas estarão novamente na retaguarda recolhendo todo o material. O volume retirado em cada etapa do mutirão é impressionante. Nas etapas anteriores foram quase 30 toneladas. “Já estamos colhendo bons frutos dessas ações que completam o quarto ciclo. A taxa de incidência das arboviroses (dengue, chikungunya e zika vírus) em nosso município já está em queda devido a este trabalho”, revela a coordenada da Vigilância Epidemiológica, Maria Tereza Rodrigues.

O cronograma definido pela Prefeitura leva em consideração áreas estratégicas de Sete Lagoas tendo como base índices oficiais de casos notificados de doenças. Este direcionamento é fruto de ação conjunta entre a Vigilância Epidemiológica e o Centro de Controle de Zoonoses. Os bairros recebem uma verdadeira força-tarefa. Além de combater focos de doenças, o serviço também evita a proliferação de animais peçonhentos. Cabe aos moradores cooperar com esta ação em prol da saúde. “A população desses bairros pode colaborar com as equipes, já limpando os quintais e deixando em frente às residências os materiais inservíveis, folhas, galhos e entulhos", pede a coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses, Patrícia Silveira.

A população deve ficar atenta, já que o mutirão vai chegar a todas as regiões da cidade. Participe desta guerra contra mosquitos transmissores de doenças que podem matar. Prevenir é sempre melhor do que remediar. O atendimento às denúncias está disponível por meio do Disque Dengue (160), pelo telefone 155 da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e também na Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo e-mail semadetur@setelagoas.mg.gov.br .

Com Prefeitura de Sete Lagoas