Campanha do Agasalho da Prefeitura conta com apoio e doações da Polícia Penal de Sete Lagoas

Policiais Penais da 19ª Região Integrada de Segurança Pública da Policia Penal (RISP) - que tem sob sua respondabilidade as unidades prisionais, Casa de Custódia do Policial Penal e Agente de Segurança Sócio Educativo, presídio de Pedro Leopoldo e presídio Promotor José Costa - trouxeram suas doações para a Campanha do Agasalho da Prefeitura de Sete Lagoas na manhã desta segunda-feira, 19 de junho. As doações foram realizadas na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

A arrecadação contou com doações de servidores e Policiais Penais das três unidades prisionais da região. Participaram da entrega o diretor regional Raimundo Leonardo de Faria; o diretor da Casa de Custódia Vagner Luiz Correa; o diretor do presídio de Pedro Leopoldo Anderson Souza Rabelo; o assessor operacional da 19ª RISP Charleson Michel Pinto da Silva; o policial penal Daniel do Espírito Santo; e a assessoria regional de inteligência 19ª RISP; além da colaboração do assessor administrativo Washington Oliveira dos Reis; da assessora de Comunicação Andreia Carla Almeida Costa; e de pessoas da sociedade que se sentiram compelidas na causa.

"São doações importantes que ajudam a manter aquecidas as pessoas que precisam neste grave período de frio, quando as temperaturas caem drasticamente em Sete Lagoas. Essas doações com certeza ajudarão diversas pessoas e famílias vulneráveis", agradeceu a secretária municipal de Assistência Social, Luciene Chaves. "É um prazer para nós estar participando desse projeto. Estamos sempre à disposição, já que o trabalho da Polícia Penal não é só de custódia e ressocialização, mas envolve também o serviço social", afirmou o diretor regional da 19ª RISP, Raimundo Leonardo de Faria.

É o segundo ano seguido que a instituição participa da campanha da Assistência Social. No ano passado, a Campanha do Agasalho 2022 "Doe Calor, Receba Amor" já havia recebido doação de agasalhos, sapatos e cobertores do Sistema Prisional de Sete Lagoas. Lembrando que a campanha continua e qualquer pessoa ou entidade pode fazer sua doação de vestuário ou cobertores usados. O ponto de arrecadação é a sede da Secretaria, que fica na rua Quintino Bocaiúva, nº 618, Centro. A pasta receberá as doações até 30 de junho. Informações: (31) 3776-5856.

