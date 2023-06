23ª Festa dos Produtores da Estiva foi sucesso com apoio da Prefeitura de Sete Lagoas

Missa, cavalgada, shows, exposição de produtos locais e boa gastronomia marcaram a 23ª Festa dos Produtores Rurais da Estiva, em Sete Lagoas, no último fim de semana. E mais uma vez, o evento contou com o apoio da Prefeitura. A festa foi realizada na área externa do Centro de Apoio ao Trabalhador.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

"É muito legal. Aqui se une as pessoas em uma ótima oportunidade de entretenimento e de fortalecimento da comunidade, pois mostra a força da produção que se tem na Estiva. Essa é, sem dúvida, uma das melhores festas de Sete Lagoas", afirmou o prefeito Duílio de Castro.

"É uma alegria enorme receber todo esse pessoal em nossa festa. Contamos com o importante apoio da Prefeitura mais uma vez. Muito obrigada pela presença", agradeceu a presidente da Associação dos Moradores da Estiva, Francislene Teixeira, a Tuca. O evento contou novamente com o apoio do empresário e produtor da região Clóvis Vilanova.

A festa teve início na noite do sábado, 17, com Feira dos Produtores Rurais e shows de Sertanejo Classe A e Tulio & Willian (sertanejo universitário) e terminou no domingo, 18, com Santa Missa, Feira dos Produtores Rurais, Chegada da Cavalgada, Leilão e shows de Thiago Guerra (forró/piseiro) e Marlon Barrone (forró/piseiro), além das participações especiais do Dj Felipe Borba e Giselle Santos.

Com Prefeitura de Sete Lagoas