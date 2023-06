Ginásio coberto sediou 2º Campeonato de Capoeira Vem Jogar Mais Eu com apoio da Prefeitura

O ginásio coberto Dr. Márcio Paulino foi palco, no último domingo, 18 de junho, da 2ª edição do "Campeonato de Capoeira Vem Jogar Mais Eu" - evento esportivo sem fins lucrativos, que contou com o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura. O objetivo do evento foi propiciar o intercâmbio desportivo e cultural entre os participantes usando para isso uma competição sadia como é a capoeira.

Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino recebeu um ótimo público e um grande número de capoeiristas - Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas

A diversidade de experiências e conhecimentos trazidos pela comissão organizadora, executiva e produção contribuíram para a criação de um evento abrangente, representativo e de qualidade, demonstrando a cooperação e o espírito de comunidade existentes na prática da capoeira. Vale destacar a presença de dez atletas da Rede Municipal de Educação de Sete Lagoas nas categorias infantojuvenis, demonstrando o envolvimento e incentivo das escolas.

A 2ª edição do evento contou com organização do Mestre Paulinho Godoy, Contramestre Kong, Mestrando Chu, Mestrando Gato Preto e Professor Vareta, reforçando a importância de Sete Lagoas no cenário estadual da capoeira, já que contou com a participação de capoeiristas de 16 cidades mineiras. "É a segunda edição do Campeonato de Capoeira Vem Jogar Mais Eu com o apoio da nossa administração, um evento muito legal, com mais de 30 grupos e 150 atletas de várias cidades. É Sete Lagoas se tornando referência regional em mais uma modalidade esportiva e também cultural", disse o prefeito Duílio de Castro, em visita ao evento.

Em nome da comissão organizadora, Mestre Gato Preto agradeceu o total apoio da Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura e da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer. "Deixo o agradecimento também aos patrocinadores, amigos, atletas, equipe, pais e o vereador Gilson Liboreiro. Na próxima edição queremos realizar o evento com essa mesma estrutura e apoio, assim como fizemos esse ano. Até a próxima edição", afirmou.

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom