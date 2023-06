Prefeitura de Sete Lagoas abre processo de concessão do Mirante da Lagoa Boa Vista

Comerciantes do setor de bares e restaurantes de Sete Lagoas têm uma ótima oportunidade de começar um negócio em dos locais de maior potencial turístico da cidade. A Prefeitura abriu a Concorrência Pública nº 0009/2023 para formalizar a concessão de uso do Mirante da Lagoa Boa Vista. Os interessados podem encontrar o EDITAL no site. As propostas serão avaliadas às 9h do dia 21 de julho.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O imóvel está localizado na ilha da Lagoa da Boa Vista e possui 320m² de construção. O processo permite a utilização por bares, restaurantes e o concessionário poderá, a seu critério, ofertar opção de sorveteria, cafeteria, choperia, pizzaria e playground com música ambiente. O prazo de utilização será de cinco anos contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período.

A Prefeitura ressalta que a concessão permite a utilização de um espaço localizado em uma região de grande importância turística e onde são realizados eventos culturais e esportivos, além de uma tradicional feira dominical, e shows de todos os portes. “A Lagoa da Boa Vista é um referencial não só para o recebimento e acolhimento de turistas, mas também para os sete-lagoanos que podem frequentar o Mirante como fonte de lazer e confraternização”, avalia o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Edmundo Diniz.

A concessão segue os moldes da realizada em 2021 para exploração da Ilha do Milito, importante instalação turística localizada na Lagoa Paulino. Desde então, o local se tornou uma referência como bar atraindo, principalmente, jovens nas suas promoções festivas. O Edital traz informações gerais sobre o processo como Termo de Referência, Laudo de Avaliação e ainda modelo de formulários que devem ser entregues pelos interessados no momento de apresentação da proposta. Mais esclarecimentos também podem ser obtidos no Núcleo de Licitações e Compras na Av. Getúlio Vargas, 111, 2º andar.

Com Prefeitura de Sete Lagoas