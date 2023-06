Dia ensolarado em Sete Lagoas com variação de temperatura de 11°C a 25°C

O clima na cidade de Sete Lagoas será predominantemente ensolarado, com algumas nuvens ao longo do dia. As temperaturas variarão entre 11°C, no período da manhã, e atingirão uma máxima de 25°C durante a tarde. Não há previsão de chuva para o dia de hoje.

Foto: Djhessica Monteiro/Setelagoas.com.br

As condições climáticas se manterão estáveis ao longo do dia, com o sol predominando na maior parte do tempo. No entanto, espera-se um aumento gradual da nebulosidade a partir da tarde, mas sem expectativa de precipitações.

Em relação às temperaturas, a mínima registrada será de 11°C, proporcionando uma manhã mais fresca para os moradores da região. À tarde, a temperatura máxima alcançará os 25°C, trazendo um clima ameno e agradável para a cidade.

No que diz respeito à chuva, não há indícios de precipitações significativas para hoje, com uma probabilidade de chuva de 0%. Portanto, é um dia propício para atividades ao ar livre e aproveitar o sol.

Quanto ao vento, predominará uma direção leste-nordeste (ENE) com uma velocidade de aproximadamente 15km/h. Os ventos estarão moderados, proporcionando uma brisa suave ao longo do dia.

Em relação à umidade do ar, a mínima esperada será de 36%, o que indica um nível moderado de umidade. Já a umidade máxima atingirá 97%, proporcionando um ambiente mais úmido ao longo do dia.

Da redação com INMET