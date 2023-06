Escola Técnica Municipal divulga resultado de processo seletivo para o 2º semestre de 2023

A Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas divulgou, nesta quarta-feira, 21 de junho, o resultado preliminar do processo seletivo do 2º semestre de 2023 dos cursos profissionalizantes de Análises Clínicas, Edificações, Enfermagem, Mecânica e Química. A relação dos aprovados está disponível no site aqui.

Foto: Reprodução/Escola Técnica de Sete Lagoas

A Escola Técnica Municipal é considerada uma referência em ensino profissionalizante e, desde sua fundação, é mantida pela Prefeitura de Sete Lagoas. Serão ofertadas 35 vagas em cada um desses cursos e os aprovados devem comprovar matrícula de 1ª chamada entre os dias 28 e 30 de junho.

O aprovado deverá comparecer à Secretaria da Escola Técnica (av. Prefeito Alberto Moura, 1.111, Distrito Industrial, de 14h às 20h, portando documentação exigida (original e cópia) para preencher o requerimento de matrícula: Certidão Nascimento ou Casamento, Histórico Escolar ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, Carteira de Identidade, CPF, comprovante de endereço, comprovante de quitação do Serviço Militar (se maior de 18 anos e do sexo masculino) e duas fotos 3x4. Informações pelos telefones, que também são WhatsApp, (31) 3773-0424 e (31) 3773-8715 ou pelo e-mail processoseletivo@etmsl.com.br.

Com Prefeitura de Sete Lagoas