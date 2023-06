Clima estável e ensolarado em Sete Lagoas nesta quinta-feira

Sete Lagoas terá um dia ensolarado e estável nesta quinta-feira (22), sem previsão de chuvas. As temperaturas serão amenas, variando entre 10°C e 26°C.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

Sete Lagoas desfrutará de um dia ensolarado com temperaturas amenas nesta quinta-feira (22). De acordo com os meteorologistas, o céu ficará parcialmente nublado, mas não há previsão de chuvas ao longo do dia.

As temperaturas permanecerão agradáveis, com mínima de 10°C e máxima de 26°C. O vento soprará predominantemente do leste-nordeste, com uma velocidade moderada de 15km/h. A umidade relativa do ar variará entre 31% e 96%, apresentando valores mínimos e máximos, respectivamente.

Da redação com INMET