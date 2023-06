Assistência Social apoiou 2ª Corrida do Colégio Anglo Contra a Pedofilia no último domingo

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Diretos Humanos (Smasdh) apoiou a 2ª Corrida do Colégio Anglo Contra a Pedofilia, realizada no último domingo, 18 de junho, na orla da Lagoa Paulino. A Secretaria aproveitou a ocasião para trabalhar também a temática contra o trabalho infantil, já que o dia 12 de junho foi instituído no Brasil como o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil (Lei Nº 11.542/2007). "O sucesso deste evento só é possível com o apoio, pelo segundo ano seguido, da Prefeitura de Sete Lagoas, em especial a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer, que nos auxiliaram em mais um ano de evento", agradeceu o diretor do Colégio Anglo, Maurão.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

"Mais um ano apoiamos este evento realizado pelo Colégio Anglo Sete Lagoas devido à importância não só da corrida e do esporte para as crianças e adolescentes, mas sim por abordar também um assunto tão importante que é o combate à pedofilia. Estamos tratando ainda da importância da conscientização do dia 12 de julho, Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, outra temática que trabalhamos com nossos jovens", comentou a secretária da pasta, Luciene Chaves. Também marcaram presença as equipes do CREAS e CRAS, que realizaram um trabalho de conscientização com crianças e adolescentes que passaram pelo local.

