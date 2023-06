Entidade de Sete Lagoas realiza Sopão Solidário para moradores de rua da região central da cidade

Com o início do inverno (e Sete Lagoas registrando as temperaturas mais baixas do ano até agora), a população que vive em situação de rua é a mais afetada. Nesta sexta-feira (23), uma associação da cidade distribuirá sopas e agasalhos para estes moradores na região central da cidade.

Foto: Emanuel Amaral / Tribuna do Norte / Ilustração

Chamado de "Sopão Solidário", a ação é realizada pela Associação de Resistência Afrobrasileira Socio Cultural Ilè Asé T’Nanã - ARASCIAT. As refeições serão entregues na região do Terminal Rodoviário da cidade - além disso, a entidade está recolhendo agasalhos e cobertores para doações, quem podem ser entregues na Rua Higino Lopes Pereira, 51, Boa Esperança.

Para mais informações sobre como doar e ajudar no Sopão Solidário, o contato pode ser feito via WhatsApp no telefone 31 9 7240-8258 ou no instagram.com/miron_gas.

sopao solidario

Da redação