Passando a Limpo: Geraldinho Caldo da Lua fala sobre cultura, educação e nossa sociedade

O Programa Passando a Limpo, realizado numa parceria entre a Rádio Eldorado e o SeteLagoas.com.br, recebeu hoje Geraldinho Caldo da Lua, professor musicista, pesquisador e agitador cultural da cidade.

Da esquerda para direita: Álvaro Vilaça, Geraldinho Caldo da Lua e Wagner Oliveira. Foto: Alan Junio.

Geraldinho começou contando um pouco sobre sua trajetória, desde a época escolar, passando pelo tempo que cumpriu o serviço militar e histórias curiosas sobre as famosas "serenatas", além das experiências vividas no Coral Dom Silvério.

Geraldinho é uma pessoa de interesses diversos, engajado em vários projetos culturais e educacionais. Ele contou que sua rotina começa às 03h40, 04h, e logo ao sair da cama seus pensamentos "já começam a funcionar". Com todas as ideias, busca conectar pessoas que possam contribuir com os projetos.

Como Geraldinho lida com várias pessoas e projetos, também precisa estar aberto a ouvir opiniões de todos os lados. Sobre isso, o convidado pôde falar sobre como é conciliar as mais diversas posições religiosas, políticas e econômicas em prol de um bem comum.

Sobre o Caldo da Lua, evento que completou 10 anos no último dia 17/06 com mais uma edição de grande sucesso, Geraldinho conta como a ideia surgiu de uma simples reunião de amigos ao pé do cruzeiro da Serra de Santa Helena para passar a noite para um dos maiores festivais de Sete Lagoas.

Outra área em que Geraldinho tem trabalhado é a dos esportes paralímpicos. Ele relata, por exemplo, o projeto que a educadora física Ana Leonídia vem desenvolvendo no parque náutico da Lagoa Boa Vista junto a atletas com deficiências: eles precisam de doações de colchonetes para fazer as atividades com o mínimo de conforto. Além disso, Geraldinho convoca as academias da cidade a adotarem pelo menos um atleta PcD (pessoa com deficiência).

Reveja o Passando a Limpo na íntegra: