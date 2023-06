Prefeitura de Sete Lagoas reforma o CCZ para garantir melhor assistência para cães e gatos

A causa animal é, literalmente, uma política pública de grande destaque na Prefeitura de Sete Lagoas. O trabalho que tem ótima avaliação da comunidade vai ficar ainda melhor. O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) está recebendo uma completa reforma em toda sua estrutura. O prefeito Duílio de Castro e o vereador Ismael Soares vistoriaram o serviço na manhã desta sexta-feira, 23 de junho, quando revelaram projetos ainda mais abrangentes para o setor.

CCZ já realizou milhares de procedimentos nos últimos anos

Desde o início da atual gestão municipal, o CCZ recebeu várias melhorias. A unidade é o ponto central de um trabalho assistencial que já realizou, por exemplo, mais de 6 mil castrações em apenas três anos. “Esse investimento faz parte de um cronograma do nosso programa de governo que vai transformar o CCZ em um hospital veterinário público. O próximo passo será a reforma e ampliação do canil, outro projeto que já está sendo licitado. Já fizemos muito e vamos fazer muito mais pela causa animal”, comentou Duílio de Castro.

O potencial de atendimento garantido também por uma equipe completa de profissionais transformou o CCZ em uma referência em Minas Gerais. O entrosamento entre Executivo e Legislativo está sendo fundamental para fortalecer esta estrutura. “Com grande satisfação pude presenciar esta obra de reforma e ampliação. Nossa luta não para e vamos além. Se tudo der certo vamos inaugurar o hospital veterinário ainda neste mandato, esse é nosso sonho. Agradeço ao prefeito Duílio de Castro por também abraçar a causa dos nossos amiguinhos de quatro patas”, destacou Ismael Soares.

O CCZ foi fundado há 20 anos, mas só na atual gestão ganhou a atenção que merece. A reforma vai renovar a estrutura e ainda permitir que importantes serviços sejam ampliados. “Vamos consertar os telhados, fazer pintura e reforma em vários setores. Além disso, vamos ampliar a castração que foi dimensionada para cinco procedimentos e atualmente recebe até 30. Agradecemos ao prefeito Duílio e ao secretário de Saúde Dr. Marcelo Fernandes por este olhar diferenciado. Toda nossa equipe está se sentindo privilegiada com toda esta atenção”, agradeceu Patrícia Silveira, coordenadora do CCZ.

Quem está ativamente envolvida com a causa animal aprova as ações da Prefeitura que mudaram o patamar assistencial para cães e gatos em Sete Lagoas. “Não visitava o CCZ há muito tempo e fiquei surpreendida com a estrutura atual. Houve um progresso muito grande e os animais estão sendo muito bem cuidados. Todos estão de parabéns por este trabalho exemplar”, declarou a ativista animal, Nina Lucas.

O CCZ ainda é responsável por vários projetos itinerantes quando leva atendimento veterinário e principalmente realizando castrações – por meio do Castramóvel, mensalmente em várias regiões da cidade. As castrações gratuitas também podem ser agendadas pelo LINK a partir do dia 15 de cada mês. Outro destaque é a realização de feiras de adoção onde os animais disponibilizados estão devidamente castrados, vacinados (Múltipla Nacional e Antirrábica), vermifugados, microchipados e testados negativo para leishmaniose. Informações pelo telefone 31) 3771-5796 ou e-mail controlepopulacionalccz.saude@ setelagoas.mg.gov.br

Com Prefeitura de Sete Lagoas