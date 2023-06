Prefeitura abre licitação para contratar instituição financeira para pagar sua folha salarial

A Prefeitura de Sete Lagoas está com o Processo Literário 120/2023, modalidade Pregão Presencial 067/2023, aberto para contratar instituição financeira que será responsável pelo gerenciamento da folha de pagamento de todos os servidores ativos, inativos e pensionistas vinculados à administração direta, autarquia e fundações.

Créditos: Prefeitura de Sete Lagoas

Poderão participar da licitação qualquer instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer tal atividade e que atendam os requisitos apontados no EDITAL. O credenciamento foi aberto no dia 31 de maio e será encerrado às 8h30 do dia 4 de julho quando será realizado o certame.

A licitação será processada exclusivamente por meio eletrônico, sendo necessário que os licitantes interessados providenciem o credenciamento junto ao site LICITAR DIGITAL, para obtenção da chave de identificação e de senha, no prazo mínimo de três dias úteis antes da data determinada para realização do Pregão Eletrônico através do site: https://www.licitardigital.com.br.

O atual contrato com instituição financeira será encerrado no dia 12 de agosto. Por isso, os prazos do atual processo estão definidos. O novo contrato será iniciado no dia 13 de agosto com validade de cinco anos. O processo licitatório pode ser consultado pelos interessados, de 9h às 11h30 e 13h30 às 16h, no Núcleo de Licitações e Compras (avenida Getúlio Vargas, 111, 2º andar, centro).

Com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom