Grande amplitude térmica predomina no fim de semana em Sete Lagoas

Em mais um dia que amanheceu frio, no sábado (24/06) os setelagoanos verão a temperatura subir gradualmente ao longo do dia, chegando até mesmo a fazer calor. No domingo (25) a sensação se repete com máxima podendo chegar a 27°C.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

O fim da madrugada do sábado (24/06) trouxe consigo uma temperatura mínima de 11°C por volta das 06h. Após esse horário a tendência é de que ela suba até atingir a máxima de 27°C às 16h.

Para domingo (25/06) a previsão do tempo é praticamente a mesma, pelo menos no que diz respeito à ampla variação de temperaturas. O dia amanhece com mínima de 12°C e a máxima sobe para 27°C.

A diferença entre os dois dias é que domingo pode ter mais nuvens no céu do que sábado, mas não há previsão de chuvas durante todo o fim de semana.

Da Redação com Climatempo