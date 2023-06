Escolas públicas e particulares de Sete Lagoas têm até o dia 30 de junho para confirmar inscrições no Jesel

Depois de dois anos de pandemia, os Jogos Estudantis de Sete Lagoas (Jesel) retornaram com força total em 2022. Agora, chegou o momento das escolas públicas e particulares confirmarem presença na edição deste ano que promete ser ainda melhor, com mais unidades educacionais, competidores e modalidades esportivas. Os interessados já estão com as fichas de inscrição que devem ser entregues na Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer (rua Ilka França, 68 – Centro) até às 12 horas da próxima sexta-feira, 30 de junho.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

No ano passado, o Jesel reuniu atletas de 11 a 16 anos de seis escolas particulares, 11 escolas estaduais e uma escola municipal. Os jogos foram disputados em várias quadras poliesportivas e escolas de Sete Lagoas nas modalidades vôlei, basquete, atletismo, handebol, tênis de mesa, vôlei de praia, futsal e peteca. Uma novidade em 2023 será o judô. “O Jesel é uma aposta da Prefeitura de Sete Lagoas para incentivar a prática esportiva de todas essas modalidades. Acreditamos que este espírito olímpico integra, motiva e ainda revela talentos do esporte especializado”, destaca Marcelo da Cooperseltta, secretário adjunto de Esportes e Lazer.

Os campeões de cada modalidade estarão classificados automaticamente para os Jogos Escolares de Minas Gerais 2024.

Com Prefeitura de Sete Lagoas