Assistência Social em Movimento levou serviços gratuitos e entretenimento para o bairro Cidade de Deus

Vários serviços públicos gratuitos mais perto da população de interesse, além de boa gastronomia e entretenimento. Essa é a premissa do projeto Assistência Social em Movimento. A terceira edição do evento foi no último sábado, 24 de junho, na sede do CRAS IV, que fica na Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana (CDM). A proposta do projeto é promover uma manhã diferente, uma vez por mês, em um território do CRAS, o Centro de Referência em Assistência Social, em todas as regiões da cidade.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Com um público de aproximadamente 300 pessoas, foi mais uma manhã de muita informação, diversão e lazer. "Mais uma manhã de sábado especial em Sete Lagoas. O projeto Assistência Social em Momento oferece muitos serviços gratuitos e atividades para promover o bem-estar e a saúde da população. Estamos promovendo ações para movimentar espaços públicos e a participação da população comprova o sucesso dessas iniciativas. Um agradecimento aos parceiros que fazem parte deste projeto", defendeu o prefeito Duílio de Castro, mais uma vez presente ao evento.

Foram cerca de 35 parceiros entre públicos e privados, oferecendo serviços como corte de cabelo e barba gratuitos, exames oftalmológicos, descontos em produtos, aulas de dança, quadrilha junina, sorteio e distribuição de brindes. "Estamos felizes com a dimensão que o nosso projeto está tomando. É gratificante poder realizar mais uma edição e ver que a população está aderindo ao serviço. Fica o nosso convite para o próximo mês, sábado, dia 22 de julho, na Associação dos Moradores do Barreiro", convida a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e Luciene Chaves.

Apoiadores e parceiros

Sicoob Credisete, Smart Fit, CDM, Instituto Mix, Rodeiro, Faculdade Atenas, Faculdade Promove, CRAS, Creas, Vigilância Socioassistencial, Centro Pop, Passe Livre, Cadastro Único, Grupo Zelo, Universidade Católica, Uniasselvi, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Saae, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, cantora Nanda Costa, Fernado Caldeira (Algodão Doce), Projeto Aproximar, Feirantes do JK e Sempre Internet e Comunicação.

Com Prefeitura de Sete Lagoas