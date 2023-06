2º Encontro do Dia do Antigomobilista de Sete Lagoas levou milhares de pessoas à Praça da Feirinha

A Praça Dom Carlos Carmelo Mota, a Praça da Feirinha, recebeu milhares de visitantes que foram ver de perto carros antigos e customizados expostos no 2º Encontro do Dia Municipal do Antigomobilista. A iniciativa integra o calendário oficial do município, criada pela Lei 9.346/2022 proposta pelo vereador Roney do Aproximar e sancionada pelo prefeito Duílio de Castro. Um evento que também teve como atrativos música de qualidade, comidas, bebidas e produtos que agradaram amantes das relíquias automotivas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Por volta das 7h30, centenas de veículos foram posicionados na alameda principal e também em pontos estratégicos da Praça da Feirinha e em trecho da orla da Lagoa Paulino. Os visitantes apreciaram carros que são verdadeiras obras de arte da engenharia construídos entre as décadas de 1920 e 1980. Colecionadores de Sete Lagoas, cidades de região e Belo Horizonte marcaram presença.

“Nossa cidade está acontecendo. Cada semana um evento diferente com grande sucesso. Essas relíquias que contam a história do automobilismo no mundo atraíram um grande público e integraram uma festa maravilhosa. Esta alameda foi transformada em um local de alegria, descontração e fortalecimento das amizades”, comemorou o prefeito Duílio e Castro.

O 2º Encontro do Dia Municipal do Antigomobilista evoluiu muito se comparado à primeira edição realizada em 2022. Melhor estrutura, mais veículos e um público circulante que lotou todo espaço até às 17 horas. “Um projeto de minha autoria que foi sancionado pelo prefeito Duílio de Castro e ainda ganhou todo apoio de sua gestão. Um movimento que envolve turismo, cultura e fomenta a economia. Um evento que está no calendário oficial e cada ano ficará melhor”, destacou o vereador Roney do Aproximar.

Um dos destaques do evento foi o acervo do colecionador Gilberto Miranda. Ele ocupou parte da praça com vários veículos, sendo os destaques um Citroën 1953 e um réplica em tamanho real da McLaren utilizada por Ayrton Senna na conquista do tricampeonato mundial em 1991. “Somos apaixonados por essas máquinas e é muito bom constatar que elas despertam a paixão também em muitas gerações, inclusive nos jovens e crianças”, comentou o colecionador.

ANTIGOMOBILISTA

Antigomobilismo é o termo criado para designar a restauração e manutenção de veículos antigos, um hobby que conta hoje no Brasil com aproximadamente 10 mil praticantes, uma verdadeira confraria que a cada ano aumenta o número de pessoas que se reúnem em encontros pelo país. Essa prática de colecionar e restaurar carros antigos é uma paixão mundial. Encontram-se adeptos deste hobby em todos os países, em diversas modalidades, e específicos para determinados modelos e marcas de automóveis antigos. Essas máquinas antigas, algumas delas verdadeiras obras de arte da engenharia, recebem uma atenção diferenciada de seus proprietários para manter a originalidade, afinal, são lembranças de tempos passados. Há até entidades oficiais, como a Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA) e a Federação Internacional de Veículos Antigos (FIVA).

Com Prefeitura de Sete Lagoas