Boletim COVID: Sete Lagoas têm 8 casos confirmados essa semana e vacinação continua na cidade

Nesta segunda-feira, 26 de junho, Sete Lagoas soma 48.384 casos de Covid-19 contabilizados desde o início da pandemia. São 113 pessoas com alguma síndrome gripal sendo monitoradas e 21.595 casos que já tiveram esse acompanhamento concluído, oito pessoas em isolamento domiciliar (duas a menos que semana passada), 47.657 casos curados e 89.657 testes negativos. A cidade segue sem óbitos por Covid desde o dia 17 de fevereiro, mantendo 719 óbitos desde o início da pandemia. Não há pacientes nem em UTI e nem em enfermaria em Sete Lagoas.

Arte: Túlio Thales

Semana epidemiológica

A 25ª semana epidemiológica do ano (18 a 24/06) contou com oito notificações, a 24ª (11 a 17/06) teve dez casos confirmados, a 23ª semana (04 a 10/06) obteve 11 novas contaminações por Covid no município, enquanto a 22ª semana (28/05 a 03/06) registrou 22 contaminações. A taxa de incidência por 1.000 habitantes caiu de 0,04 na 24ª semana para 0,03 na 25ª. Óbitos: Em janeiro foram sete e fevereiro, dois. Já março, abril e maio não tiveram registros. Junho segue sem óbitos.

Vacinas Covid de 26 a 30 de junho, 08h à 16h30

Baby Pfizer: 2ª dose em quem tomou a 1ª dose há mais de 30 dias e 3ª dose em quem tomou as duas doses anteriores com Pfizer há mais de 60 dias. Segunda no CS São João (R. Wenceslau Braz, 470); Terça: CS Santo Antônio (R. Dr. João Batista, 1327); Quarta: UBS N.S. das Graças (R. Felipe Dos Santos, 1331); e Sexta: UBS Belo Vale (R. Oscar Padilha, 625). UBS Cidade de Deus, UBS Luxemburgo, ESF Barreiro, ESF Fazenda Velha, ESF Eldorado e ESF Itapuã II os dias serão divulgados nas próprias unidades. Documentos: Cartão de vacina, cartão SUS ou CPF da criança e identidade do responsável.

Bivalente: disponível para qualquer pessoa a partir de 25 anos de idade. Abaixo disso, para gestantes, trabalhadores da Educação e da Saúde e puérperas até 45 dias após o parto. A partir de 18 anos, para pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente, forças amadas, forças de segurança e salvamento, caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, nas 20 salas de vacinação do Município (UBS Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale funcionam até 18h30). Documentos: identidade com foto, cartão de vacina, Cartão SUS, CPF, comprovante de doses anteriores e de que pertence a algum grupo citado acima. É preciso ter ao menos duas doses da vacina e quatro meses da última dose.

Outras vacinas: a vacina contra a gripe (Influenza) está disponível para qualquer pessoa a partir de 6 meses de idade nas 20 salas de vacinação do Município. Já as vacinas Pfizer pediátrica e Pfizer adulto monovalente estão em falta no município. A Prefeitura vai divulgar novos cronogramas assim que receber as doses.

Salas de vacina no município de Sete Lagoas:

CS VÁRZEA: Rua João Reis, 83, São Geraldo - 3774-6464

CS SÃO JOÃO: Rua Wenceslau Braz, 470, São João - 3776-5454

CS SANTA LUZIA: Rua Jovelino Lanza, 1.200, Jardim Arizona - 3771-5979

CS MONTREAL: R. Avencas, 521, Montreal - 3773-4108

CS SANTO ANTÔNIO: R. Dr. João Batista, 1.327, Sto Antônio - 3773-9147

UBS BELO VALE: Rua Oscar Padilha, 625, Belo Vale - 3772-3489

ESF CATARINA: Rua Santos Reis, 238, Catarina - 3774-7544

UBS LUXEMBURGO: Rua Itambacuri, 182, Luxemburgo - 3776-8394

ESF MORRO DO CLARO/ CS PROGRESSO: Rua Rio Pará, 716, Progresso - 3776-7631

UBS N. SRA. DAS GRAÇAS: Rua Felipe dos Santos, 1.331, N. S. das Graças - 3775-2925

UBS CIDADE DE DEUS: Rua Prefeito Euro Andrade, 41, Cidade De Deus - 3773-5132

UBS OROZIMBO MACEDO: R. Cuba, 524, Orozimbo Macedo - 3772-3265

ESF ITAPUÃ II: Rua Beija Flor, 544, Itapuã II - 3776-9991

ESF ESPERANÇA: Rua Eduardo Henrique Abreu, 403, Esperança - 3776-4151

ESF FAZENDA VELHA: Rua Jose Fonseca Pires, 401, Fazenda Velha - 3773-8214

ESF BARREIRO: Rua Minas Gerais, 46, Barreiro - 3773-2441

ESF ELDORADO: Rua Afonso Viana de Paula S/N, Eldorado - 3773-1395

ESF ALVORADA: Rua Mario Reis, 84, Alvorada - 3772-2193

ESF CDI I: Rua Expedicionário Leofredo Gaspar, 534, Indústrias - 3773-4114

ESF IPORANGA: Rua João Alves França, 502, Iporanga - 3771-4664

Vacinômetro

A 1ª dose da vacina contra a Covid já foi aplicada em 186.806 adultos e a 2ª dose em 179.420. Receberam 1ª dose da Janssen 5.977 pessoas. A 1ª dose em crianças foi aplicada 19.134 vezes e a 2ª dose em 12.567 crianças, enquanto 1.085 crianças receberam a dose de reforço infantil. Já a 1ª dose de reforço adulta foi aplicada em 124.048 pessoas e a 2ª dose de reforço em 46.165 pessoas, enquanto 21.973 pessoas receberam a dose de reforço com a vacina bivalente. Ao todo, 597.175 doses já foram aplicadas, contabilizadas até 19 de junho.

Com Prefeitura de Sete Lagoas