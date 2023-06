SESC Sete Lagoas recolhe doações para famílias carentes em período de recesso escolar; saiba como ajudar

O Sistema Fecomércio MG, por meio do SESC, lança a campanha "Férias sem Fome", que busca ajudar famílias em vulnerabilidade social durante o período em que crianças e adolescentes ficam sem acesso à merenda escolar. Sete Lagoas é uma das cidades que estão com pontos de coleta de doações.

Foto: SESC / Divulgação

A campanha, que se iniciou em 12 de junho e vai até o dia 10 de julho, tem como objetivo é distribuir alimentos para crianças e adolescentes em situação de insegurança alimentar, atendidos por instituições socioassistenciais cadastradas no programa, durante o período em que as escolas estão fechadas.

No ano passado, a campanha aconteceu na Região Central de Minas e arrecadou 70.619 kg de alimentos, beneficiando 5.425 famílias cadastradas em 37 instituições filantrópicas parceiras. Neste ano, o projeto foi ampliado e acontecerá em todo o estado.

Após a arrecadação, todas as doações físicas serão entregues às entidades. O repasse dos alimentos será realizado entre os dias 11 e 14 de julho de 2023 e a divulgação dos resultados entre os dias 17 e 31 de julho, garantindo a transparência e a efetiva distribuição das doações.

Doações via PIX

Em Sete Lagoas, o ponto de coleta das doações está no SESC: Rua Francisco Vicente, 23, no Papavento. Além do local físico, é possível contribuir por meio de doações em dinheiro, utilizando o PIX, com o endereço de e-mail feriassemfome@sescmg.com.br.

Da redação com SESC