Sete Lagoas: Terça-feira ensolarada com temperatura máxima de 27°C

O dia amanhece com sol entre algumas nuvens, proporcionando uma atmosfera agradável para os moradores da região. A temperatura mínima registrada é de 12°C, o que pode exigir um agasalho leve ao sair de casa. No entanto, ao longo do dia, o termômetro sobe gradualmente, alcançando uma máxima de 27°C, tornando a tarde mais quente.

Foto: Reprodução/Internet

Em relação à precipitação, não há expectativa de chuva, pois o índice é de 0%. O sol continua predominante, acompanhado de algumas nuvens dispersas pelo céu.

Quanto aos demais aspectos climáticos, é importante mencionar a velocidade e direção do vento, que está soprando do leste-nordeste (ENE) a uma velocidade moderada de 15km/h. Além disso, a umidade do ar apresenta variações ao longo do dia. A umidade mínima é de 43%, o que pode trazer uma sensação de ar mais seco, enquanto a umidade máxima chega a 98%, proporcionando um ambiente mais úmido.

Da redação