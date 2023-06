Sumad realiza Blitz Educativa em alusão à Semana Municipal de Prevenção às Drogas

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Superintendência Municipal de Políticas Sobre Drogas (Sumad), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, o Conselho Municipal Antidrogas (Comad), a Guarda Civil Municipal (GCM), a Polícia Militar e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPSaD) - promoveu blitz educativa no centro de Sete Lagoas nos dias 23 e 26 de junho, durante a Semana Municipal de Prevenção de Drogas. Ações preventivas também foram realizadas na Escola Municipal Marcos Valentino e na Escola Estadual Arthur Bernardes, finalizando no Terminal Urbano de Sete Lagoas.

Gislene Inocência, superintendente da Sumad, durante a blitz

O tema "A luta pela vida! Eu abraço essa causa, abrace você também!" tem o propósito de fortalecer e conscientizar o cidadão a dizer não às drogas. "O intuito desse evento é promover a sensibilização de influência que os indivíduos possuem na perspectiva de combate às drogas. Centenas de cidadãos que participaram receberam materiais de conscientização para que os ensinamentos possam abranger a maior parte da população, e que assim, Sete Lagoas consiga se manter ativa nessa constante luta", explica a superintendente da Superintendência Municipal Antidrogas (Sumad), Gislene Inocência.

Essa iniciativa é especialmente importante quando se trata de crianças, adolescentes e jovens, pois são grupos vulneráveis que estão mais expostos aos riscos relacionados ao consumo de drogas. "Ao intensificar as informações e conscientização sobre os danos dessas substâncias, a intenção é educar e orientar os jovens sobre os perigos envolvidos, além de encorajá-los a tomar decisões saudáveis e evitar o uso de drogas", reforça a superintendente. A equipe usou pontos estratégicos de grande fluxo de pessoas e veículos para distribuir panfletos informativos para a realização das abordagens.

Websérie

Além da blitz educativa, a Prefeitura também lançou uma série de vídeos tendo como tema a Semana de Prevenção ao Uso de Álcool e Outras Drogas. A iniciativa reúne representantes de entidades, instituições, setores da administração pública e ex-usuários em depoimentos com alertas, orientações e dicas de como o mundo das drogas pode destruir a vida das pessoas e o ambiente familiar. A série está disponível nas redes sociais da Prefeitura e também do Comad. Os vídeos são dinâmicos e de curta duração, mas conseguem transmitir mensagens fortes sobre o tema. Também fazem parte deste projeto o Centro de Referência Especializada da Assistência Social (Creas), Polícia Militar, GCM e o Grupo Narcóticos Anônimos. Um destaque à parte são depoimentos de ex-usuários de drogas contando experiências pessoais que poderiam ter acabado com suas vidas.

Com Prefeitura de Sete Lagoas