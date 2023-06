Mutirão da Prefeitura nos bairros Brasília, Anchieta e Brejão retira toneladas de lixo e inservíveis

O cronograma mensal do mutirão da limpeza da Prefeitura de Sete Lagoas continua firme. Nesta semana, as equipes estão atuando na região dos bairros Brasília, Anchieta e Brejão recolhendo entulhos e inservíveis e ainda fazendo poda em árvores. Na manhã desta terça-feira, 27 de junho, as turmas se concentraram na Igreja Cristo Redentor de onde saíram para chegar aos locais críticos da região.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O planejamento estratégico permite o trabalho em várias ruas ao mesmo tempo. Onde é identificada a necessidade de limpeza ou quando o material é colocado na porta das residências pelos próprios moradores, as turmas atuam. “Esta é a quarta etapa do mutirão e cada vez comprovamos ainda mais o apoio da população, que coloca o entulho para fora de casa. Está comprovado por estudos que, onde este serviço é executado, os índices das doenças caem consideravelmente. Esta é uma ótima aposta da Prefeitura”, considera Patrícia Silveira, coordenadora do Centro de Controla de Zoonoses.

No mutirão, o trabalho das equipes é pesado. Porém, diariamente agentes da Secretaria Municipal de Saúde circulam por toda a cidade. O cidadão deve fazer sua parte dentro de casa sempre evitando água parada e, principalmente, autorizar a entrada dos profissionais nos imóveis. “Tivemos este ano muitos casos de dengue e chikungunya e as pessoas não podem relaxar simplesmente porque estamos no período de seca. Cooperem com nossos agentes que vão de porta em porta”, pede Adriano Marcos Pereira de Souza, gerente de Controle de Arboviroses.

Situações irregulares que colocam as pessoas em risco podem ser denunciadas pelo telefone 3771-6532. Este canal, inclusive, também recebe informações sobre imóveis fechados e abandonados. “Com esta informação, vamos ao local para vistoriar se existe alguma situação de acúmulo de água”, explica Adriano Souza.

O mutirão já passou pela região dos bairros Alvorada, Planalto, Cidade de Deus e Itapuã I e II envolvendo equipes do CCZ, Controle de Dengue, Combate ao Culex e caramujo africano, Codesel, Secretaria de Obras e equipe da reciclagem. Para o mês de julho, o trabalho será entre os dias 24 e 28 nos bairros Orozimbo Macedo e Belo Vale I.

Outros canais de para denúncias são o Disque Dengue (160), pelo telefone 155 da Secretaria de Estado da Saúde (SES), e também na Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo e-mail semadetur@setelagoas.mg.gov.br .

Com Prefeitura de Sete Lagoas