Previsão do Tempo: Sete Lagoas terá um dia ensolarado com temperaturas entre 11°C e 28°C

Nesta quarta-feira, os moradores de Sete Lagoas podem esperar um dia mais quente, com céu limpo e ausência de nuvens. De acordo com os meteorologistas, a temperatura mínima registrada é de 11°C, proporcionando uma manhã fresca para os moradores. Conforme o dia avança, as temperaturas gradualmente aumentarão, atingindo uma máxima de 28°C.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

Ainda não há previsão de chuvas para hoje, com a probabilidade de precipitação estimada em 0%. Quanto ao vento, prevê-se que sopre predominantemente na direção ENE (Leste-nordeste), com velocidade moderada, atingindo cerca de 13 km/h. Essa brisa suave pode trazer um alívio bem-vindo para amenizar o calor do dia. Em relação à umidade do ar, os níveis se manterão dentro de uma faixa confortável. A umidade mínima prevista é de 28%, indicando um dia não muito seco, enquanto a umidade máxima pode chegar a 98%, proporcionando um ambiente mais úmido.

É importante lembrar-se de se proteger adequadamente contra os raios solares, usando protetor solar e roupas adequadas, além de se manter hidratado ao longo do dia.

Da redação