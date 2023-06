Casa incendiada no bairro das Indústrias em Sete Lagoas: Indícios apontam para vela acesa como causa

Um incêndio consumiu uma residência no bairro das Indústrias, em Sete Lagoas, na tarde desta segunda-feira (26). A suspeita é de que o fogo tenha sido causado por uma vela acesa deixada pela proprietária, que saiu de casa pela manhã. Os danos atingiram as áreas da sala, quarto e cozinha. Felizmente, não houve relato de feridos no incidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado e precisou arrombar o portão e a porta de entrada para combater as chamas.

Foto: Ilustrativa/Reprodução/Pixabay

Na tarde desta segunda-feira (26), um incêndio de grandes proporções ocorreu em uma residência localizada na rua Raimundo Maximiano Soares, no bairro das Indústrias, em Sete Lagoas. A suspeita é de que uma vela acesa tenha sido a causa do incidente.

De acordo com a proprietária, uma mulher de 54 anos, ao sair de casa por volta das 7h45 da manhã, deixou uma vela acesa sobre a estante da sala. Infelizmente, o fogo se espalhou rapidamente, resultando em danos consideráveis aos pertences das áreas da sala, quarto e cozinha.

Após o ocorrido, o Corpo de Bombeiros foi acionado e teve que arrombar o portão social e a porta de entrada da residência para combater as chamas. Felizmente, não houve relato de feridos durante o incidente.

Da redação