Reunião da Associação Mineira de Municípios acontece amanhã (29) em Sete Lagoas

O “AMM nas Micros”, projeto da Associação Mineira de Municípios (AMM), estará na região Central, em evento no município de Sete Lagoas , na próxima quinta-feira (29/06). O encontro tem a parceria da Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Rio das Velhas (AMAV), do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário Da Regiao Central De Minas Gerais (CIMCENTRAL), do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Sete Lagoas (CISMISEL), e da Confederação Nacional de Municípios (CNM).

O evento contará com a presença do presidente da AMM e prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos Vinicius, do presidente da AMAV e prefeito de Funilândia, Edson Vargas Dias, do prefeito de Sete Lagoas, Duílio de Castro Faria, do presidente do CISMISEL e prefeito do Município de Cachoeira da Prata, Clécio Goncalves da Silva, além de prefeitos, presidentes de câmaras, vereadores, autoridades e lideranças da região.

Serviço

AMM nas Micros

29 de junho de 2023 | quinta-feira | 8h

Hotel Tulip Inn - Auditório Jequitibá

Av. Pref. Alberto Moura

Sete Lagoas – MG

