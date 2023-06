Quantos domicílios existem em Sete Lagoas? Dados do Censo 2022 ajudam a responder

Dentro da divulgação dos primeiros resultados do Censo Demográfico 2022 feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), além do apontamento de que Sete Lagoas possui 227.360 habitantes (veja aqui), o órgão também publicou na manhã dessa sexta (28) informações sobre o número de domicílios em todo o Brasil. Em Sete Lagoas foram recenseados 97.387 domicílios e as classificações entre eles levam em conta, por exemplo, número de ocupantes, tipo, ocupação permanente ou não e a taxa de recusa em responder a pesquisa.

Sete Lagoas vista da Serra de Santa Helena. Foto: Google Street View / Reprodução.

O Censo apontou que Sete Lagoas possui 97.387 domicílios, aumento de 37,02% frente ao Censo 2010. A definição de "domicílio" dada pelo IBGE é a seguinte: "Local estruturalmente separado e independente que se destina a servir de habitação a uma ou mais pessoas, ou que esteja sendo utilizado como tal, na data de referência".

Desse total, 97.228 são particulares permanentes, 51 particulares improvisados e 108 coletivos . Sobre essa classificação, o IBGE esclarece:

Particular permanente: Domicílio que foi construído a fim de servir exclusivamente para habitação e, na data de referência, tinha a finalidade de servir de moradia a uma ou mais pessoas.

Domicílio que foi construído a fim de servir exclusivamente para habitação e, na data de referência, tinha a finalidade de servir de moradia a uma ou mais pessoas. Particular improvisado: Domicílio localizado em uma edificação que não tenha dependências destinadas exclusivamente à moradia (por exemplo, dentro de um bar), como também os locais inadequados para habitação e que, na data de referência, estavam ocupados por moradores.

Domicílio localizado em uma edificação que não tenha dependências destinadas exclusivamente à moradia (por exemplo, dentro de um bar), como também os locais inadequados para habitação e que, na data de referência, estavam ocupados por moradores. Coletivo: Instituição ou estabelecimento onde a relação entre as pessoas que nele se encontravam, moradoras ou não, na data de referência, era restrita a normas de subordinação administrativa.

Dados do Censo 2022 sobre número de domicílios em Sete Lagoas. Foto: IBGE / Divulgação.

Dos domicílios particulares permanentes, 84,3% (81.931) estavam ocupados e têm, em média, 2,76 moradores por domicílio. 4,3% (4.217) são de uso ocasional, ou seja, servem de descanso em fins de semana, férias ou outro fim. 11,4% (11.080) dos domicílios estavam vagos.

Naqueles particulares permanentes ocupados, em 96,21% deles (ou 78.828) foi feita a entrevista. Já para 3,79% (3.103), o morador estava ausente ou recusou-se a responder. Nesses casos o IBGE utilizou uma metodologia de imputação.

Outro dado divulgado hoje diz respeito aos domicílios coletivos. Segundo o IBGE, esse é o tipo "em que a relação entre as pessoas que nele habitam é restrita a normas de subordinação administrativa, como hotéis, pensões, presídios, penitenciárias, quartéis, postos militares, asilos, orfanatos, conventos, hospitais e clínicas (com internação), alojamento de trabalhadores, motéis, campings etc". Em Sete Lagoas, 35 (32,41%) domicílios coletivos tinham pelo menos um morador ou grupo familiar residindo neles e 73 (67,59%) não tinham moradores.

O Censo do IBGE serve para forenecer bases estatísticas que podem orientar políticas públicas adotados por municípios, estados e União, além de fornecer informações para que a própria população se reconheça.

Da Redação, Vinícius Oliveira.

Fonte: IBGE.