Prefeitura de Sete Lagoas divulga calendário cultural de julho

O mês de julho é tradicionalmente período de férias escolares e também das festas julinas. Em Sete Lagoas, no entanto, a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura - por meio da Secretaria Adjunta de Cultura - apoia eventos dos mais variados segmentos e estilos, em diferentes regiões da cidade.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

"A programação do mês vai desde circo, festa julina, feira de artesanato e show com o artista Fernando Anitelli, voz do grupo o Teatro Mágico, com apoio da Prefeitura. Confira a programação e prestigie", convida o secretário municipal adjunto de Cultura, Geraldo Magela, lembrando que mais eventos podem entrar na programação ao longo dos próximos dias, tanto organizados pela Prefeitura quanto como apoio.

Programação

Evento: Circo Los Manos

Dias: 30/06/23 a 17/07/2023

Local: Rua Edson B - Lagoeiro - bairro Nova Cidade (ao lado do Polo Esportivo)

Ingressos no local

Evento: II Festa Julina - Grau Técnico - Unidade Sete Lagoas

Quando: 01/07/23, 18h às 23h

Local: Praça Tiradentes / Centro

Evento: "Artesanato na Praça"

Quando: 08/07/23, 9h às 18h

Local: Praça Juscelino Tinoco - Bairro São Dimas

Evento: Arraiá do Paiol

Dia: 15/07/23, de 20h às 01h

Local: Antiga Fazenda do Paiol, próximo à Estiva

Evento: Show voz e violão de Fernando Anitelli (O Teatro Mágico)

Dia: 15/07/23, 21h

Local: Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria (Rua Aleixo Lanza, N° 41 - Canaã)

Ingressos: Clique aqui.