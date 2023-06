Sete Lagoas vence 6ª edição do Prêmio Destaques Maio Amarelo

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio do Departamento de Educação no Trânsito da Secretaria Adjunta de Trânsito (Seltrans) - venceu a 6ª edição do Prêmio Destaques Maio Amarelo, que condecora as ações de destaque da campanha Maio Amarelo 2023 nas categorias imprensa, sociedade civil, iniciativa privada e poder público, promovendo aqueles que mais disseminaram os conceitos e práticas propostas pela campanha de conscientização sobre o trânsito seguro este ano. A premiação, que celebrou os 10 anos da campanha Maio Amarelo, foi realizada no auditório da Fiesp, em São Paulo, na noite desta terça-feira, 27 de junho. De mais de mil inscritos de todo o Brasil, 20 iniciativas foram premiadas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O projeto de Sete Lagoas levou o nome de "Tsunami Amarelo" e apresenta, entre outros, o vídeo "Daniévola x Transmorte", com duas personagens interpretadas pela diretora do Departamento de Educação no Trânsito da Seltrans, Daniela Maia. Elas trazem mensagens lúdicas, buscando conscientizar os motoristas e futuros condutores sobre um trânsito mais seguro. Daniévola conta parte de sua trajetória, como se transformou de uma fada má à fada madrinha do trânsito para lutar contra a rival Transmorte, com exemplos de situações corriqueiras no trânsito. O vídeo vencedor, que conta com imagens de Warley Squaranti e edição de Flávio Andreata, pode ser assistido aqui:

v=9h8zSFHB2HI

Para receber a homenagem, subiram ao palco os observadores certificados Daniela Maia (Sete Lagoas), Ronaro Ferreira, Alexander Guimarães e Jucimara Fernandes (Belo Horizonte). "Estamos muito satisfeitos e realizados com esta premiação, que é o reconhecimento de um trabalho realizado com excelência e engajamento. Agradeço em especial ao setor de Comunicação da Prefeitura de Sete Lagoas, que sempre apoia e nos auxilia na execução dos vídeos. Que seja o primeiro de muitos prêmios", prevê Daniela Maia.

Muito além da gravação, uma parceria foi firmada com Centros de Formações de Condutores de 16 estados, que reproduziram o vídeo integrado ao curso de legislação envolvendo quase 100 mil pessoas entre alunos e ex-alunos já habilitados à campanha de 2023. O objetivo do prêmio Destaques Maio Amarelo é estimular e incentivar todos os realizadores de ações educativas do trânsito a aprimorar suas ações, aplicando estratégias criativas para chamar a atenção da sociedade para a redução do alto índice de mortes e feridos no trânsito. É possível assistir à integra do evento, a premiação de Sete Lagoas é a partir de 1:24:00 do vídeo.

v=0bdbWBtZGgY