Expo Sete Lagoas do Mangalarga Marchador começa nesta quinta-feira com apoio da Prefeitura

O Parque de Exposições JK de Sete Lagoas recebe, a partir desta quinta-feira, 29 de junho, a Expo Sete Lagoas – Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador. O evento é apresentado pelo Sicoob Credisete, realizado pelo Núcleo Mangalarga Machador da Grande Belo Horizonte, Sindicato Rural de Sete Lagoas e conta com o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas, Clube do Cavalo de Sete Lagoas, Polícia Militar e do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). Serão três dias reunindo o melhor da raça de vários estados nesta última etapa classificatória para a fase nacional. O evento ainda terá shows e uma estrutura com estandes, praça de alimentação e playground. A entrada é gratuita.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O Parque JK tem uma das melhores estruturas de Minas Gerais para este tipo de exposição. A pista ampla em local estratégico permite a realização das provas de marcha oferecendo uma visão privilegiada para o público. Além da beleza, os cavalos Mangalarga Marchador encantam por sua postura e pelo temperamento ativo e dócil. A expectativa é pela presença de um grande número de animais em Sete Lagoas com julgamentos quinta, sexta e sábado, de 9h às 18 horas.

“Nossa região tem grande representatividade para a raça. A expectativa é que seja um evento com criadores de cinco estados, já que muitos precisam de resultados para conquistar vagas para a exposição nacional. Agradeço ao apoio de todos os parceiros e deixo o convite para Sete Lagoas e região. Vai ser uma grande festa”, comenta Ricardo Tavares, presidente do Clube do Cavalo de Sete Lagoas.

Os juízes avaliarão a marcha, a morfologia e o conjunto de cada animal, premiando os melhores exemplares da raça. Nesta etapa, os julgadores serão Roberto Alves Ribas e Márcio Meireles Leite. A exposição será uma oportunidade para criadores trocarem experiências e conhecimentos sobre a criação e manejo do Mangalarga Marchador.

Mais informações pelos telefones (31) 98866-5673, (31) 98866-5708 ou pelo instagram @nucleommgbh ou @ clube_do_cavalo_7l.

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

Quinta-feira, 29

19h – Teo Oliveira

21h – Bruninho & Alan

Sexta-feira, 30

19h – Vitor & Vinício

21h – Diego Marques & Fernando

Sábado, 1º

12h30 – Matheus Melgaço

18h – Téo Oliveira

21h – João Mariz