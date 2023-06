Tempo em Sete Lagoas: Dia de sol intenso e clima seco com mínima de 11°C e máxima de 28°C

Sete Lagoas terá sol durante todo o dia, com mínima de 11°C e máxima de 28°C. Não há previsão de chuva, com um céu limpo tanto durante o dia quanto à noite.

Foto: Reprodução/Internet

Nesta quarta-feira, Sete Lagoas terá um dia ensolarado e sem nuvens. A temperatura mínima esperada é de 11°C, enquanto a máxima chegará a 28°C, proporcionando um dia mais quente.

Não há previsão de chuva para o dia de hoje, mantendo o tempo seco e sem precipitações. O céu permanecerá livre de nuvens, permitindo que o sol brilhe intensamente ao longo do dia e proporcione um clima agradável para os residentes.

Em relação aos ventos, a direção predominante será do leste-nordeste (ENE), com uma velocidade de 13 km/h. No que diz respeito à umidade do ar, espera-se que a mínima fique em torno de 28%, indicando um clima seco. Já a umidade máxima atingirá os 98%, o que significa que haverá um aumento na sensação de abafamento ao longo do dia.

