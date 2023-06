Caged: Sete Lagoas mantém saldo positivo na geração de empregos formais em maio de 2023

O Brasil criou 155,3 mil vagas com carteira assinada no quinto mês do ano, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados na manhã desta quinta-feira, 29 de junho, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Já Minas Gerais fechou maio com saldo positivo de 26.626 postos de trabalho, mantendo a segunda melhor colocação entre os estados brasileiros. Foi o quarto mês consecutivo de superávit após o estado registrar déficit em dezembro e janeiro.

Foto: Caged

Sete Lagoas figura entre os 10 municípios mineiros que mais contrataram no mês, com 2.686 vagas preenchidas e 85 vagas líquidas, segundo o relatório, já que foram registradas 2.601 demissões. Nos cinco primeiros meses do ano, Sete Lagoas teve 14.380 admissões e 13.019 desligamentos formais (com carteira assinada), saldo positivo de 1.361 vagas líquidas no ano, até o momento. No total, a cidade possui 63.741 trabalhadores com carteira assinada, segundo o Caged. Entre os setores, quem mais gerou vagas líquidas no mês foi a construção civil (70), seguida do setor de serviços (28) e comércio (10). Agropecuária (-1) e indústria (-22) tiveram saldos negativos.

Tendo por base apenas maio de 2023, comparando Sete Lagoas às cinco cidades mineiras de população semelhante (entre 200 mil e 300 mil), o município ficou atrás de Ipatinga, com 1.674 vagas líquidas, Divinópolis (449 empregos formais) e Governador Valadares (211 ocupações), e à frente de Lagoa Santa, que teve saldo positivo de 51 empregos.

Empreendedorismo

Segundo informações da Sala Mineira do Empreendedor de Sete Lagoas, foram formalizadas 95 novas inscrições de CNPJs em janeiro, 83 em fevereiro, 102 em março, 94 em abril e 108 em maio de 2023, num total até o momento de 482 novos cadastros de pessoas jurídicas na cidade. Já o Sebrae local registrou 97 novos MEIs em janeiro, 55 em fevereiro, 10 em março e 101 em abril, somando até o momento 263 novos microempreendedores individuais no município. Os dados de MEIs de maio ainda não foram divulgados.

Fonte: Novo Caged