Sete Lagoas sedia encontro microrregional da Associação Mineira de Municípios

Aproximar a Associação Mineira de Municípios das microrregionais. Com esse objetivo, Sete Lagoas sediou o evento AMM nas Micros, em parceria com a AMAV, a Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Rio das Velhas. Durante o evento, realizado na manhã desta quinta-feira, 29 de junho, no hotel Tulip Inn, foram discutidas ações para o fortalecimento dos municípios, além de palestras e apresentação de casos de sucesso. Prefeitos, secretários e servidores de várias cidades da região marcaram presença.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

"A AMM hoje nos representa muito bem, principalmente para discutir pautas importantes, de interesse dos municípios. Todos nós sabemos que o município é o ente federado mais prejudicado dentro do bolo tributário brasileiro. Então, quando temos um órgão representativo e atuante, isso faz toda a diferença para que possamos avançar para melhor distribuir esse bolo", afirmou o prefeito Duílio de Castro, durante a solenidade de abertura do evento.

De acordo com o prefeito de Sete Lagoas, quem sai mais prejudicado é o cidadão, pois é no município onde são recolhidos os impostos. "É mais do que justo que esse recurso que se paga no município volte para o município. Não adianta mais Brasília ou Estado, não resolve ficar atrás de uma mesa. Quem anda pela cidade, quem conhece os problemas da cidade, é o prefeito", reforçou Duílio de Castro.

Por Sete Lagoas, também participaram do evento o procurador geral do Município, Dr. Helisson Paiva, e o secretário municipal de Administração, Fazenda, Planejamento, Comunicação e TI, Rafael Olavo. Depois de passar por Patos de Minas, Paracatu e Sete Lagoas, o AMM nas Micros segue para Congonhas, nesta sexta-feira.

