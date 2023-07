Encontro com expositores oferece novas possibilidades para quem vai participar da Feconex 2023

Contando os dias para a segunda edição da Feira da Conexão entre Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas (Feconex), expositores participaram do segundo encontro com os organizadores da feira, nessa quarta-feira (28). A reunião aconteceu na sede da Associação Comercial e Industrial (ACI), uma das três entidades responsáveis pelo evento junto com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Grupo Uai Eventos.

Foto: Reprodução/Feconex

Na pauta do encontro mais informações técnicas sobre como vai funcionar a logística, por exemplo, de abastecimento dos estandes com mercadorias. A analista do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Samira Melo, falou mais sobre a presença da entidade e detalhou como vão funcionar rodadas de negócios exclusivas para os expositores promovidas pelo Sebrae.

Executivos de médias e grandes empresas estarão no evento para conhecer as potencialidades dos expositores para, quem sabe, sair dali com novos fornecedores e ou parceiros. É a oportunidade que os expositores terão se tornarem conhecidos e apresentarem suas potencialidades. “O foco das rodadas de negócios são vendas, geração de novos negócios e network”, explicou o analista.

E para que os expositores saibam elaborar estratégias para atrair novas conexões e possibilidades, o palestrante Antônio Carlos Soares falou sobre comportamento de clientes e metas que as empresas devem estabelecer para a Feconex. Antônio Carlos é mestre em relações de poder e dinâmica das organizações, com formação internacional em coaching e Programação Neurolinguística (PNL). O Sebrae foi o responsável pela palestra.

Outra novidade divulgada no encontro foi a realização do Feconex Fashion Music. O evento vai acontecer no segundo dia, quinta-feira (17), às 19h. A Expressar Dança e Pilates, ao som de banda ao vivo, vai promover um desfile de moda na praça de alimentação. Várias outras novidades serão apresentadas nos próximos dias.

Para ficar por dentro da extensa programação fique atento às redes sociais. A Feconex acontece entre os dias 16 e 19 (quarta a sábado) de agosto, mais uma vez no estacionamento da Arena do Jacaré.

Com Feconex