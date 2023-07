Assistência Social realiza blitz educativa na Semana de Prevenção às Drogas

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdh), juntamente com a Proteção Especial, o Projeto Acolher e o Centro Pop, em parceria com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), participou ativamente da Semana Estadual de Prevenção às Drogas com o tema "Prevenção: Compartilhe essa ideia!"

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

As ações do dia "D" tiveram início no dia 22 de junho com abordagem e panfletagem na Praça do CAT, no centro de Sete Lagoas, e em semáforos em pontos estratégicos da cidade, com o objetivo de intensificar a difusão de informações sobre os danos sociais e agravos à saúde decorrentes do uso e abuso de álcool e outras drogas. "Foram realizadas abordagens em diversos semáforos e pontos estratégicos na cidade. É muito importante realizarmos ações como esta e fazermos uma grande mobilização em nosso município", afirma a gerente da Proteção Social Especial da Smasdh, Amanda Oliveira.

Campanha Não Dê Esmolas

"Importante dizer que estamos trabalhando também a conscientização com a população e lojistas em relação à nossa campanha 'Não dê esmolas, mostre o caminho', reforçando todo o apoio e trabalho feito pela Secretaria com as pessoas em situação de rua", lembra a secretária da pasta, Luciene Chaves. O caminho, no caso, é o Centro Pop. "A ideia é mostrar o caminho certo que é acionar uma equipe de abordagem para o trabalho social a ser executado", esclarece a secretária. O Centro POP pode ser acionado em sua sede na rua Padre Henrique, 68, Centro, ou pelo telefone (31) 3776-5524.

Com Prefeitura de Sete Lagoas