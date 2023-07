Educação Municipal conclui Projeto Festa Junina com confraternização entre servidores

Paçoca, caldo de mandioca, caldo de feijão, torresmo, pé de moleque e até quadrilha. Assim a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura encerrou, nesta sexta-feira, 30 de junho, o Projeto Festa Junina, uma oportunidade de integração entre os servidores dos setores administrativos da pasta. "É a culminância de um projeto realizado ao longo de junho, promovendo maior integração entre os colagoradores. Unimos os funcionários, ao final de cada semana, com comidas típicas através da contribuição de cada um, fortalecendo assim os laços, pois o trabalho educacional exige isso", comemora a secretária Roselene Teixeira.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Nas unidades educacionais do Município, as festas juninas já fazem parte do calendário escolar. São um momento para unir alunos, seus familiares, professores e funcionários em uma celebração que envolve toda a comunidade escolar. "Com essa energia, professores e alunos ficam mais entusiasmados. Então, queríamos trazer essa mesma energia para os setores administrativos da Secretaria", conta a gerente da equipe pedagógica da pasta, Márcia Veiga.

Até um correio elegante foi montado na Secretaria para que colaboradoras e colaboradores deixassem mensagens motivacionais ou de agradecimentos uns aos outros. A inspetora escolar Josileide de Freitas Melo foi uma das campeãs de mensagens. "Achei fantástico! Ficou um ambiente alegre, festivo. É importante perpetuarmos nossas tradições, nossa cultura. Faz parte do nosso currículo da educação. Sobre o correio elegante, achei fofo demais! Recebi mensagens lindas. Não sabia que tinha tanta gente que me admirava assim. O trabalho fica até melhor assim. Estou me achando (risos)", brinca a servidora.

Com Prefeitura de Sete Lagoas