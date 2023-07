Estudo contratado pela prefeitura quer investigar origem do buraco 'lenda' de Sete Lagoas

Foi contratado pela Prefeitura de Sete Lagoas por meio de licitação uma empresa que está realizando estudo técnico para investigar o que de fato faz a terra "ceder" entre as ruas Tupinambás e Néstor Fóscolo, no bairro Santa Luzia. O buraco, que já ganhou apelido, é uma lenda urbana da cidade.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / Divulgação

Segundo nota divulgada pelo executivo local, o valor da licitação está em R$ 34.200,00 e também verá uma acomodação de solo na Rua Professora Tarcila do Santos, também no Santa Luzia. Nesta sexta (30), os primeiros trabalhos começaram a ser realizads: “Neste momento ocorre a sondagem e também será realizado um estudo mais abrangente com alta tecnologia durante a madrugada, quando o trânsito será interrompido para evitar interferências na coleta de informações”, detalha Antônio Garcia Maciel, secretário de obras da cidade.

O geólogo responsável pelo estudo aponta que a possível causa da reabertura do buraco seja a dissolução de rochas carbonáticas: “Essas rochas são comuns na região de Sete Lagoas e o seu desgaste pode provocar cavidades subterrâneas que podem afundar. Estamos fazendo uma investigação geofísica e a sondagem para delimitar qual região pode ser afetada pela situação local. Com esta resposta poderemos definir uma contensão eficaz e resolver definitivamente esse problema”, esclareceu Carlos Vinícius Alves Ribeiro

O buraco mais famoso de Sete Lagoas

Há cerca de 35 anos, numa manhã de 1988, uma cratera se abriu na Rua Néstor Fóscolo, afetando cerca de cem moradores da região do Santa Luzia. Conhecido como "buraco do Cecé" (em alusão ao ex-prefeito da cidade Marcelo Cecé), o local passou durante aterramento e muito se falou das possíveis causas deste fenómento.

Em 2023, no dia 2 de abril, um abatimento entre a Rua Néstor Fóscolo e Tupiniquins reviveu a memória do incidente. A Defesa Civil da cidade isolou a área e logo após, agentes da prefeitura abriram a cratera para investigação - de acordo com o executivo municipal, nenhuma anomalia foi identificada. O buraco foi fechado em maio, mas, uma parte do solo voltou a ceder na Néstor Fóscolo.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas