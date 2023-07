Fim de semana em Sete Lagoas: Sol e temperaturas amenas marcam o início de julho

Sete Lagoas terá um fim de semana ensolarado e estável no início de julho. O céu estará parcialmente nublado, com temperaturas mínimas de 12°C e máximas de 26°C no sábado, e 13°C e 27°C no domingo. E ainda não há previsão de chuva.

Nesse sabado (01) o tempo em Sete Lagoas será de sol com algumas nuvens ao longo do dia. A temperatura mínima será de 12°C, enquanto a máxima chegará a 26°C. Não há previsão de chuva, com uma chance de precipitação de 0%. O vento soprará do leste a uma velocidade de 10km/h. A umidade do ar varia entre 34% e 99%.

O domingo (02) também será marcado por sol com algumas nuvens. A temperatura mínima será de 13°C, podendo atingir 27°C no período da tarde. Assim como no dia anterior, não há expectativa de chuva, com uma probabilidade de precipitação de 0%. O vento sopra do SSE a uma velocidade de 11km/h. A umidade do ar oscilará entre 30% e 86%.

Da redação com INMET