Criança é internada no Hospital Municipal de Sete Lagoas após engolir prego

Uma criança, de idade não revelada, foi internada no Hospital Municipal de Sete Lagoas após engolir um prego. O fato aconteceu na madrugada de sábado (1).

Foto: arquivo / SeteLagoas.com.br

As informações são do Plantão Regional. O menor de idade é da comunidade rural da Pontinha, em Paraopeba, e passou por procedimento cirúrgico para a retirada do material do corpo.

A ingestão de corpos estranhos é um dos acidentes domésticos mais comuns em crianças. No caso onde o material já foi engolido, o recomendado é não retirar com o dedo ou mão o objeto da boca da criança - leve o menor até um centro de saúde para exames e possíveis procedimentos.

Da redação com Plantão Regional 24 horas