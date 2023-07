Bombeiros são acionados para controlar incêndio em lote de Sete Lagoas

O inverno (e a estiagem) traz consigo uma das práticas lamentáveis, mas comuns, que afetam toda a população de Sete Lagoas: as queimadas em terrenos, lotes vagos e nas matas.

Foto: reprodução redes sociais / Folha de Sete Lagoas

No final da manhã de domingo (2), um incêndio consumiu a vegetação e objetos que estavam em um lote localizado na Rua Coronel Antônio Andrade, no bairro São Geraldo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e evitar que elas atingissem moradias vizinhas.

De acordo com a corporação não houve feridos, e as causas da queimada serão investigadas. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, dentro do lote havia entulho - veículos inutilizados também estavam no local.

Da redação com Folha de Sete Lagoas