Evento da Família de Caná levou serviços e conscientização contra o uso de drogas no Boa Vista

O Parque Náutico da Lagoa da Boa Vista recebe todos os domingos a tradicional feira livre, um evento que atrai um grande número de pessoas. Neste domingo, 2 de julho, uma estrutura diferente movimentou ainda mais o local. A Associação Família de Caná levou serviços gratuitos e trabalhou a conscientização sobre a prevenção e combate ao uso e abuso do álcool e outras drogas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Uma estrutura especial foi montada no área de eventos do parque. Estandes ofereceram, de maneira gratuita, cortes de cabelo, orientação jurídica, bazar de roupas e serviços de saúde. “Uma união de forças em prol de uma causa nobre. Estamos trabalhando para tirar das drogas quem é consumido pelo vício e o mais importante é não deixar quem está fora começar a usar”, destacou o vereador Ivan Luiz, um dos coordenadores da Família de Caná.

O dia de campo cumpriu o seu papel. O público prestigiou a iniciativa e, certamente, a mensagem de conscientização será fortalecida entre as várias famílias. “Esta mobilização teve a finalidade de alertar quanto ao perigo que assola a sociedade. Este projeto do vereador Ivan Luiz faz uma grande diferença e evita a destruição das famílias. Estão todos de parabéns e estaremos sempre juntos nesta caminhada”, afirmou o prefeito Duílio de Castro.

A luta contra o vício é dura, mas a vitória contra este mal transforma os usuários em pessoas melhores. Quem já viveu esta triste realidade comemora a nova fase conquistada graças ao apoio da Família de Caná. “Foram nove meses de internação, mas agora estou livre. Não foi fácil, mas o apoio que recebi foi fundamental para vencer esta luta. Há seis meses estou limpo e já recuperei a confiança de familiares e das pessoas. Meu eterno agradecimento”, revelou o ex-usuário Wilson Matos, que hoje é funcionário do Hospital Nossa Senhora das Graças.



Fazer a escolha certa depende de força de vontade de cada um. É preciso participar desta corrente de conscientização apoiando quem precisa encontrar o caminho e mudar sua trajetória de vida. “Vale a pena todo o sacrifício. Um decisão que salva nossas vidas”, conclui Wilson Matos.

A Associação Família de Caná de Sete Lagoas surgiu pela necessidade de ajudar as famílias que encontram, no abuso do álcool e outras drogas, uma das principais fontes de sofrimento e causa de destruição do lar. O trabalho foi iniciado em Sete Lagoas em 1998. O endereço da instituição é rua Pedra Grande, 1099, bairro São Cristóvão e as reuniões públicas ocorrem toda quarta-feira, de 19h às 21h. O trabalho pode ser acompanhado pelo instagram @associacaofamiliadecana.

Com Prefeitura de Sete Lagoas