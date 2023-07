Blitz educativa orientou motociclistas e distribuiu brindes em frente ao CAT-JK

As presenças da Polícia Militar e do SAMU, à princípio, poderiam assustar motoristas desavisados. Mas, na tarde da última sexta-feira, 30 de junho, uma blitz educativa orientou motociclistas sobre a importância de uma direção mais defensiva e segura. A ação foi realizada em frente ao Centro de Apoio ao Turista (CAT-JK).

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

"O foco dessa ação educativa é a conscientização dos motociclistas acerca da condução perigosa. Faremos também a distribuição de um kit contendo uma bolsa, copo dágua, folhetos informativos, squeeze, um porta-CNH e o sorteio de dois capacetes entre os motociclistas abordados", afirma a gerente do Departamento de Educação no Trânsito da Seltrans, Dani Maia.

O sargento Renato Martins lembra que o motociclista está mais sujeito a se ferir em um acidente de trânsito. "O condutor de uma motocicleta deve andar todo o tempo atento em relação à segurança no trânsito e com a manutenção do veículo em dia. Toda cautela é pouca a fim de evitar um acidente, já que o motociclista costuma ser a parte mais prejudicada, pois está mais exposto a quedas e danos à motocicleta", lembra o sargento.

Além da Polícia Militar e do SAMU, a ação contou também com os apoios da Secretaria Municipal de Trânsito (Seltrans), do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), do Sest-Senat e de centros de formação de condutores da cidade.

Com Prefeitura de Sete Lagoas