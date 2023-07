34ª edição do Inverno Cultural UFSJ de Sete Lagoas tem programação diversificada

Foi divulgada a programação da 34ª edição do Inverno Cultural realizado pela Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ), em parceria com a Prefeitura de Sete Lagoas. Este ano, o evento terá como tema “Operários da Arte”, inspirado no quadro de Tarsila do Amaral, “Operários”, e que reflete sobre as questões que envolvem o trabalho artístico no país. As atividades são totalmente gratuitas e dividem-se nas áreas de música, artes cênicas, arte-educação, literatura e artes visuais.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O Inverno Cultural é realizado simultaneamente em Sete Lagoas, São João Del Rei, Divinópolis e Ouro Branco. De 10 a 16 de julho, a programação gratuita conta com oficinas de arte-educação, de artes cênicas e de literatura, além de exposições audiovisuais e apresentações artísticas.

Para Priscila Horta, gerente geral de Cultura e co-produtora do Festival em Sete Lagoas, o evento coloca a arte em evidência e proporciona importantes momentos de interação. “O Inverno Cultural da UFSJ é uma oportunidade valiosa de interação da academia com a classe artística, além de promover entretenimento gratuito aos sete-lagoanos e a quem visita a cidade. As discussões propostas e o tema escolhido são pautas que devem ser discutidas por todos e essa abordagem cultural é fundamental”, define.

Reaberto recentemente ao público, o Tetro Redenção concentra a maior parte da programação de Sete Lagoas. Outros locais onde eventos gratuitos serão realizados são a Associação Cultural Quintal Boi da Manta e o Parque Náutico do Boa Vista. Informações gerais: https://invernocultural.ufsj. edu.br/. Confira a programação e prestigie:

Modalidade: Oficinas presenciais de Arte-Educação - 8 horas/aula

• Meu primeiro palhaço

Artista: Kauê Rocha.

Data e hora: 12 e 13 de julho de 2023 das 9 às 13 horas.

Local: Quintal Boi da Manta - Rua João Pinheiro, 174 - Centro, Sete Lagoas.

Vagas: 15.

Resumo: A oficina busca trazer os detalhes da construção de um palhaço para as crianças, na procura pelo surgimento de pequenos palhaços e palhaças. A ideia é que entrem em cena dinâmicas de grupo, jogos de palhaçaria, brincadeiras circenses, exercícios com maquiagem e figurinos e demais possibilidades práticas para que as crianças possam vivenciar as experiências da palhaçaria.

Currículo: Kauê Rocha é licenciado em Teatro pela UFSJ e Mestre em Artes pela UFMG. Com mais de oito anos de experiência no espaço escolar, pesquisa a relação entre infâncias e adolescências com o Teatro. Com oficinas de jogo e palhaçaria, já percorreu mais de cinco festivais do interior de Minas Gerais.

Link de inscrição: https://forms.gle/ DAgqM9uACCJQoWsE8

Modalidade: Oficinas presenciais de Artes Cênicas - 8 horas/aula

• O jovem que joga: um encontro entre o teatro e o adolescente

Artista: Kauê Rocha.

Data e hora: 10 e 11 de julho de 2023 das 9 às 13 horas.

Vagas: 15.

Local: Quintal Boi da Manta - Rua João Pinheiro, 174 - Centro, Sete Lagoas

Resumo: A oficina convida o jovem a uma ação básica: permitir-se a jogar. A ideia é que, imergindo nessa prática, os adolescentes, entre 11 e 17 anos, consigam descobrir os meandros e nuances do fazer cênico e naveguem por poéticas teatrais, mediados pelo método do jogo do teatro.

Currículo: Kauê Rocha é licenciado em Teatro pela UFSJ e Mestre em Artes pela UFMG. Com mais de oito anos de experiência no espaço escolar, pesquisa a relação entre infâncias e adolescências com o Teatro. Com oficinas de jogo e palhaçaria, já percorreu mais de cinco festivais do interior de Minas Gerais.

Link de inscrição: https://forms.gle/ gtzUNC9T7MduY9wy9

Modalidade: Oficinas presenciais de Literatura - 8 horas/aula

• Oficina quem conta, encanta

Artista: Paulo Henrique de Souza.

Data e hora: 10 a 12 de julho de 2023 | segunda a quarta | 18h.

Vagas: 25

Local: Quintal Boi da Manta - Rua João Pinheiro, 174 - Centro, Sete Lagoas

Resumo: A oficina busca a formação de contadores de histórias, abrangendo nuance e ritmo narrativo; elaboração vocal; preparação para a narrativa; triangulação do olhar e expressões, enfatizando o recurso corporal enquanto contador de histórias, valorizando essa tradição da nossa cultura. A oficina busca fomentar o importante nicho da tradição cultural de Minas Gerais: a arte de contar e ouvir histórias.

Currículo: Paulo Henrique de Souza é artista mineiro, folclorista, contador de histórias, diretor e arte-educador. Atualmente trabalha como Gestor Cultural, Diretor Artístico e Contador de Histórias profissional.

Link de inscrição: https://forms.gle/ 6ZjG2eqifm4JyMEg6

Modalidade: Shows de música popular e/ou manifestações de Cultura Popular (grupos locais)

• Boi Cirandado

Artista: Grupo de Cultura Popular Boi Cirandado.

Data e hora: 16 de julho de 2023 às 10 horas.

Local: Feira da Boa Vista - Av. Professor Maurílio de Jesus Peixoto - Boa Vista, Sete Lagoas.

Descrição: O "Boi Cirandado" consiste em proporcionar um cortejo musical, cordão, amparado pelo cancioneiro popular mineiro e puxado pelo tradicional Boi da Manta de Sete Lagoas. Todo o desfile é apropriado por pessoas, transeuntes, que dançam e cantam os refrões propostos pelos brincantes puxadores das toadas. Ao final do cortejo, forma-se uma grande roda com todos dançando e cantando, fazendo uma forte alusão à manutenção e difusão do patrimônio histórico imaterial.

Modalidade: Mostra Audiovisual

Artista: Vários.

Data e hora: 10 de julho de 2023 às 15 horas.

Local: Teatro Redenção - R. Monsenhor Messias, 339 - Centro, Sete Lagoas.

Descrição: Exibição das produções audiovisuais "Klaxon e o espírito moderno", de Bruna Schelb Correa; "Controle de tráfego", de Jackson Abacatu; "Encontro", de Rafael Gazola Brandão, Antonio Fargoni, Ricardo Peres e Eduardo Alkmin; "GTO: Um homem, um sonho, uma vida, uma obra", de Eduardo Maia; "Ecos do Mandu", de Giulia Aperriê; "Estátuas Móveis - Um Violão na América Latina - Gustavo Procópio", de Gustavo Procópio, Marcelo Heidenreich, José Paulo Osório e Izabella Vasconcelo; "Dilatar a escola", de Rafael Guimarães; "Arte na Serra 2 - Para não queimar o Futuro", de Zandra Coelho de Miranda e Fernanda Corghi; e "Podcast: Vozes Marginais", de Denilson Carvalho.

Artista: Vários.

Data e hora: 11 de julho de 2023 às 15 horas.

Local: Teatro Redenção - R. Monsenhor Messias, 339 - Centro, Sete Lagoas.

Descrição: Exibição das produções audiovisuais "Hoje ainda é ontem no Bento", de Adriano Medeiros; "Arte na Serra 2 - Para não queimar o Futuro", de Zandra Coelho de Miranda e Fernanda Corghi; e "Paranapuã", de Leonardo Sabanay, Mariana Herrera, Mateus Bravin, Vitor Gracia, Felipe Gonzalez e João Paulo Bocchi.

Com Prefeitura de Sete Lagoas