Matrícula gratuita e desconto de 20%: Aproveite a oportunidade única da Victoria English School

A Victoria English School, fundada em 2015, é uma instituição de ensino de inglês com um método internacional vindo diretamente de Londres, Inglaterra, para Sete Lagoas e cidades próximas. Reconhecida por sua reputação no exterior, a escola oferece bolsas de estudo com preços promocionais, tornando o aprendizado do inglês mais acessível para todos os interessados. Além disso, a escola também oferece aulas online e ao vivo para atender brasileiros espalhados pelo mundo.

Victoria English School em Sete Lagoas - Foto: Divulgação

Em parceria com o SeteLagoas.com.br, a Victoria English School está oferecendo oportunidades exclusivas com preços acessíveis e um bônus promocional. Os 10 primeiros leitores que entrarem em contato pelo WhatsApp receberão a matrícula gratuita e um desconto especial de 20% nas mensalidades do curso de inglês. Essa é uma chance única para começar ou aprimorar seus conhecimentos no idioma com uma economia significativa.

A Victoria English School adota o renomado método Callan, com aulas dinâmicas e foco na conversação. Oferece ensino intensivo e direto, imersão desde o primeiro dia, proporcionando aprendizado rápido e eficiente. Bolsas de estudo com valores promocionais são disponibilizadas, tornando o ensino acessível. Aulas online ao vivo atendem alunos em qualquer lugar do mundo, garantindo flexibilidade e continuidade no aprendizado.

Serviço:

End: Rua Santa Catarina, 1408, Boa Vista - Sete Lagoas MG

Tel.: 31 3776-8303 ou 31 99683-6131

Instagram: @victoriaenglish_school

Link para falar conosco: Clique Aqui