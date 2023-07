Sete Lagoas: Previsão de sol com algumas nuvens e temperaturas variando entre 9°C e 26°C

Segundo o boletim meteorológico, o dia amanhecerá com céu aberto, acompanhado por algumas nuvens ao longo do dia. A temperatura mínima registrada será de 9°C, proporcionando uma manhã fresca para os moradores da região. Durante a tarde, o sol prevalecerá, elevando gradualmente a temperatura até atingir a máxima de 26°C.

Foto: Reprodução/Internet

Não há expectativa de chuva para hoje, o que contribuirá para um dia seco na cidade. Os índices de umidade do ar variarão entre 37% e 94%, o que pode gerar uma sensação de leve abafamento durante o dia.

Quanto aos ventos, espera-se uma brisa proveniente do leste, com velocidade média de 16km/h. Essas condições climáticas são favoráveis para atividades ao ar livre e oferecem um cenário propício para desfrutar do sol e do ambiente tranquilo de Sete Lagoas.

Da redação