Colisão com animal causa capotamento de veículo na MG-424, em Pedro Leopoldo

Foto: Reprodução/Internet

Um acidente ocorreu na noite de segunda-feira (03) por volta das 22 horas, no km 18 da rodovia MG-424, em Pedro Leopoldo. O incidente foi resultado de uma colisão entre um veículo e um animal, resultando no capotamento do automóvel.

A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada e encontrou um veículo VW/Gol capotado na faixa da esquerda da rodovia. Além disso, foram encontrados três animais mortos nas imediações do acidente, sendo dois na mesma faixa em que o veículo capotou e outro no acostamento da faixa direita.

Felizmente, o motorista do veículo não sofreu ferimentos. Ele relatou aos policiais que estava transitando pela rodovia MG-424 quando se deparou com um animal já morto na pista. Ao colidir com o animal, o veículo perdeu o controle e acabou capotando.

A equipe responsável prontamente removeu os animais da pista, garantindo a segurança dos demais motoristas que trafegavam pelo local. Essas medidas foram tomadas para evitar qualquer outra ocorrência ou risco aos condutores.

Da redação com informações de Por dentro de Tudo